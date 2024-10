- Od srca ti čestitam za sve što si postigao, koliko si srca i truda uložio u to da ovaj Beograd bude jedan moderan, savremen grad. Govorim to kao čovek, kao neko ko se ponosi kad mu dolaze gosti iz celog sveta, dolaze u Gdanjsk i Varšavu i kažu kako se Poljska razvila, kako sve ovo lepo izgleda, kako je ovo neverovatno. A ja danas mogu to isto da kažem o Beogradu i o Srbiji. Zaista imate sve razloge da budete ponosni i da vas kao partnere tretiraju sve političke sile, čak i one najveće u svetu - istakao je Tusk.