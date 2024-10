Nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković za Kurir ocenjuje da Tonino Picula najmanje odlučuje o ulasku Srbije u EU.

"Pre svega, to što je rekao taj predstavnik EU nikoga živog ne iznenađuje jer on nastavlja sa svojom politikom pokušaja da gde god može Srbiju stavi u stranu. To je čak i mnogo blaže nego što sam očekivao od njega. No, Hrvatska i još neke zemlje poput nje uopšte nisu one koje odlučuju, niti su odlučujuće kada je u pitanju prijem novih članova u EU, već će do toga doći kada velike zemlje o tome odluče. Eventualno protivljenje Hrvatske u tom slučaju završilo bi se po principu "ti mali od palube da ćutiš jer se zna ko kosi, a ko vodu nosi". A kada će to biti i pod kojim uslovima, videćemo, ali svakako će ponajmanje Picula o tome da odlučuje", naglasio je Branković.