- Naša strana je insistirala na formiranju Zajednice srpskih opština kao što činimo svaki put, jer je to od suštinske važnosti za proces normalizacije, pre svega za normalan život Srba na Kosovu i Metohiji. Govorili smo o teroru Albina Kurtija prema Srbima, naročito na severu Kosova i Metohije. Ukazali smo na sve one otežane okolnosti života Srba na Kosovu i Metohiji, govorili o etničkom čišćenju koje se sprovodi nad Srbima od strane vlasti u Prištini, njihovim jednostranim i eskalatornim potezima, gašenjem srpskih institucija, protivpravnim hapšenjima Srba i svim onim drugim stvarima kojima se u potpunosti otežava položaj i život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, zbog čega je došlo i do odlaska dela Srba sa prostora severa Kosova i Metohije - rekao je Petković posle sastanka.