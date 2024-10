Novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula neće previše uticati na evropski put naše zemlje ocenili su gosti emisije "Direktno sa Minjom Miletić" politički analitičar Đorđe Vukadinović i marketinški stručnjak Đorđe Krstić.

Vukadinović je rekao da se odluka o prijemu Srbije u EU donosi na drugom i mnogo višem nivou. Kako kaže, pitaju se Nemačka i Francuska, ali najviše SAD i Engleska, dve zemlje koje nisu članice EU.

"Picula se zaista tu neće mnogo pitati. Ono što može da učini, doprinese, to je da malo ogadi Srbima još više taj tzv. evropski put. Ja mislim da politika velikih zemalja, zapadnih zemalja to već i radi, ne mora Picula da me odvraća od Evropskog puta. Neće on uticati ni dobro, ni loše, ali je činjenica da njegovo imenovanje pokazuje da ti centri ipak utiču dominantno, bar kad je reč o politici prema Balkanu ili prema Srbiji. Inače ga ne bi postavili tu gde je postavljen, jer svi znaju šta je on i svi znaju šta Srbi misle o njegovom angažovanju", rekao je Vukadinović.

Sa njim je saglasan Krstić, koji tvrdi da u Evropskoj uniji postoje neke struje ili neki ljudi ili centri moći koji bi sve uradili da Srbiji ogade Evropsku uniju.

"Tonino Picula je jedan od tih. On je čovek koji direktno, nije on jedini niti prvi, bilo je još takvih, koji će da uradi sve kako bi Srbi rekli, ma nećemo da idemo u Evropsku uniju. E sad, reći Evropska unija je poslala Piculu, dakle Evropska unija ne želi Srbiju u Evropskoj uniji, u svom sastavu je besmisleno, pošto Evropska unija nije živ organizam da ima želje i osećanja i prohteve, već je to skup različitih, i političkih i svakih drugih faktora, pa je Picula izraz jedne struje tih faktora", rekao je Krstić.

On je dodao je u EU ima predstavnika druge struje i da je najbolji primer toga premijer Poljske Donald Tusk, koji je trenutno u poseti Srbiji.

Printscreen/Euronews

"Ako neko misli da je Poljska slabo značajna država u Evropskoj uniji, taj se vara. To je užasno snažna, moćna i uticajna zemlja i kad on dođe i na srpskom se obrati, govoreći da Evropska unija nije kompletna bez Srbije, ja mislim da to ima i izuzetno snažnu i veliku težinu, mnogo veću nego bilo šta što će Picula u životu da kaže ovde".



Na pitanje da li BRIKS treba da predstavlja neki vid alternative Evropskoj uniji u javnoj debati, Krstić kaže da to pitanje strateškog puta.



"Kada su me upitali da li bi predsednik Vučić trebalo da ode na Samit BRIKS-a, ja sam rekao da ne bi, jer Srbija nije član samita. Kao što ne treba da ide ni na samit NATO pakta, jer nismo član NATO-a", ističe sagovornik.

Vukadinović, ipak, ističe da je predsednik Vučić trebalo da prisustvuje skupu u Kazanju.



"Podsetio bih i sebe i građane da je na tom samitu bio i predsednik UAE, kao i Erdogan, iako je Turska članica NATO pakta. Mislim da Srbija trenutno gaji dobre odnose sa BRIKS-om. Međutim moram da naglasim da EU i BRIKS trenutno nisu dva ekvivalentna pola. Jedno je ideja, jedna veoma labava asocijacija, nije čak ni organizacija, dok je Unija bila na korak da postane konfederalna država", rekao je Vukadinović.



Govoreći o javnom mnjenju, on ističe da je većini građana Srbije BRIKS nepoznata ideja, ali ipak privlačna vizija "moguće alternative Evropskim integracijama".



"Oni znaju da je to Rusija, a mnogima je to dovoljno, a ovo im i deluje još privlačnije jer su članovi i neki drugi bivši nesvrstani prijatelji, i neke nove važne sile koje ne možete bagatelizovati, samo zato što nisu iz Evrope. Tu su Kina i Indija, dve od tri najveće, najmoćnije privredne zemlje sveta", rekao je politički analitičar.



Vukadinović ističe da je u poslednje vreme stigao ozbiljan "diplomatski cunami u Beograd", što, kako on tvrd "sigurno znak nečega".



"Političke posete dolaze da bi podržale, pohvalile vlast u Beogradu, odnosno Vučića, zato što nije otišao na samit BRIKS-a u Kazanj. U suštini mislim da je to suština. A to su negde i rekli ovi gosti, kao na primer Tusk koji je i sam izjavio da je predsednik Vučić imao ozbiljne političke izazove. Mislim da oni njega sada na neki način hvale i podržavaju, pomalo i maze, mada ne treba imati previše iluzija", kaže Vukadinović.



On dodaje da ga politička situacija poslednjih dana podseća na neku vrstu "idile gde je predsednik Vučić sa evropskim i prekookeanskim prijateljima".



"Ove posete nisu negativne, međutim u onoj meri će nas ovi strani lideri podržavati, u kojoj se Vučić distancira od Rusije. Šta će od toga konkretno izaći, ili da li će biti išta dobro za Srbiju, to ćemo tek da vidimo", podvlači politički analitičar.



On dodaje da je ljudi često navode argument da bi predsednik trebalo da ode na Samit da bi gradio dobre odnose sa državama koje su u članstvu BRIKS-a.



"Oni zapravo misli da on treba da eliminiše Evropu, uopšte kao ideju, a ne razumeju da je nama EU tržište, a ne Brazil i Južnoafrička republika", rekao je Krstić.