Kada je reč o železničkom povezivanju, Vesić je rekao da će 24. novembra biti puštena u saobraćaj brza pruga do Subotice, pa će Srbija biti dobro povezana sa Mađarskom, koja će svoju deonicu pruge, od granice do Budimpešte, završiti do kraja naredne godine.

Vesić je naveo da i Grčka radi projekat brze pruge od Soluna do makedonske granice i obnavlja prugu od Soluna do Atine. Nakon toga, trebalo bi da bude izgrađena deonica pruge od Skoplja do grčke granice, kako bi bio kompletiran 1.521 kilometar brze pruge od Budimpešte do Atine.