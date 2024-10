Ako je letos najskuplja srpska reč bila “litijum”, sad je – “kupus”. U sudaru sa isforsiranom političkom kampanjom pobedio je realni život – glavica košta i do trista dinara, treba napuniti kacu pred slave i zimu.

Za većinu stanovnika Srbije sam pojam litijuma bio je pre toga nepoznat, te stoga savršen da se na njemu, na navodnoj jezivoj toksičnosti njegovog kopanja, izgradi teorija zavere. Kao na vakcinama ili na 5G mreži u vreme kovida. Ko je u Srbiji pre ove kampanje video rudnik litijuma da bi ispred seoske zadruge gde se uz mlako pivo širi priča kako će telad da imaju dve glave mogao da kaže: „Radiša, nemoj da jedeš ono što se ne jede, nije tako!“? Niko, osim Zorana Drakulića, a i on je pokazao koliko se u to razume, kad mu je rudnik bankrotirao!

Uz ovo je pridodat narativ o Nemcima koji opet forsiraju Drinu, pa je protivljenje litijumu izjednačeno sa junaštvom srpske vojske na Ceru, da bi kasnije, u nastojanju da se zahvati šire, za one koji se ne lože na četništvo, u upotrebu uveden navodni kolonijalizam. Nije bilo žice u koju nije udareno…

Stvarni inspiratori kampanje, oni kojima bi smetao rudnik litijuma u Srbiji (ne iz ekoloških razloga!), praktično su napustili prvu liniju fronta i zastrašivanje ekološkom apokalipsom. Nema više „stručnjaka“ ginekološke, šumarske i saobraćajne struke da nam tumače kako ćemo se pretvoriti u nakaze zbog litijuma, i još ćemo, kao da to nije dovoljno, tako nakazni crkavati od žeđi. Borci protiv litijuma povukli su se na rezervni položaj – navodnu neisplativost, odnosno malu ekonomsku korist. Ali to je isto kao i priznavanje poraza – građanima su procenti, stope, milioni i milijarde… španska sela. Njih zanima samo ekonomija koja barata sumama u visini prosečne penziije ili plate. Kad počnemo da se grejemo na litijumske baterije, vodićemo računa o njihovoj ceni. Do tada se računa samo kupus!