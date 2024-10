- To izaziva drugi problem, a to je izuzetno visok nivo javnog duga, mi smo i o tome juče govorili, sto hiljada milijardi dolara je ukupan javni dug svih zemalja sveta. To je ogroman teret koji, s jedne strane usporava rast, a s druge strane onemogućava vlade zemalja da investiraju u ono što je potrebno za bolji kvalitet života građana. Treća stvar je održivost razvoja. Jer, neophodno je naći nove izvore rasta, ali tako da bude ispoštovana i zelena agenda, da budu ispoštovani svi elementi održivog rasta koji na duži rok mogu da daju visoke stope, a s druge strane da raste i životni standard i da očuvate životnu sredinu. Jednostavno, to je trilema na koju u ovom trenutku niko nema odgovor, a problem je u tome što takva situacija usporava ekonomija, ljudi ostaju bez posla, pogotovo nakon korone, i dalje se osećaju posledice, kao i posledice energetske krize 2022., i konflikta u Ukrajini i na Bliskom istoku, sve su to globalni izazovi - ističe Mali.