Predsednik Aleksandar Vučić gostuje danas u emisiji "Jutro" na Prvoj televiziji, gde govori o najvažnijim temama.

On je istakao na početku gostovanja da nijedan sastanak prethodne nedelje nije bio lak.

- Ako mogu da kažem nešto lakše mi je bilo sa Ficom i Orbanom, a svi su bili važni sastanci za zemlju. Što su pametni evropski mediji, kažu za nas trojicu da smo složna trojka - rekao je predsednik.

O pitanju BRIKS ili EU, Vučić kaže da su prethodnih dana puštana lažna istraživanja nepostojećih analitičara.

screenshot prva tv

- U tih 42 za BRIKS je 55 odsto koji su za stranku čiji sam član. SNS je uvek predstavljao Srbiju i sve različitosti u njoj. Moje direktno izjašnjavanje o bilo kojoj strani donosi jasnu prednost. Morao sam da kažem istinu o tom pitanju. Naša zemlja je postala poprište hibridnog rata svih spoljnih službi koje učestvuju u sukobu u Ukrajini, neki i na Bliskom istoku. Neki i na Pacifiku, i svi oni žele da imaju svaku teritoriju pod svojom kontrolom - kazao je on.

Predsednik ističe da stalno slušamo međusobne optužbe dve strane koje su iste, i služe se istim metodama.

- I jednima i drugima su puna usta slobode i zaštite interesa Srbije, a ustvari i jedni i drugi rade za treću stranu. Ja to sve teže tolerišem i trpim. Najduže sam na vlasti, politički sam veteran, i u najtežim vremenima sam upravljao. Vi imate oštru podelu u Srbiji protiv koje sam ja, i izričito ću joj se protiviti. Sa jedne strane volimo Rusiju i mrzimo Zapad. Jeziva je bila kampanja protiv Nemačke, Ursule fon der Lajen, Analene Berbok. O Ursuli mislim sve najbolje, o Analeni baš i ne. Ali ne smete to da radite - naglasio je Vučić.

Kaže da je njegov svaki dan radni, i zamolio je za malo pažnje, zbog razgovora i buke u studiju.

- Dakle, ne možete da vodite kampanju protiv Ursule fon der Lajen i Analene Berbok, i da pričate ko je pradeda itd. Ti ljudi zapošljavaju 83.000 ljudi u našoj zemlji, od toga živi 300.000 ljudi. Vi, ja, vlasnik vaše televizije živi od toga. Mi to ne bismo imali da nema tih fabrika. Samo neko mora da ima malo mozga da razume. Kod nas svi misle da je to Bogom dano. Nije, zaslužili smo sve to teškim radom - rekao je predsednik.

screenshot prva tv

Danas iz SMATS-e najavljuju štrajk, a imaju plate 750.000 dinara, kazao je Vučić.

- Ima i ovih što imaju "male" plate, od 250.000 dinara. I jedni i drugi se bune. I kažu traže veće poštovanje. Ko god kaže to, računa koliko je para potrebno. A ja mislim da je potrebno dati veće poštovanje. Da se vratim ja na ovo što je važno. Mi moramo da vodimo računa svakog gosta da dočekamo, mala smo zemlja, a neretko se ponašamo kao da smo Indija i Kina. Nismo, a nećemo ni biti to. 2050. ćemo imati 5.2 miliona stanovnika, ukoliko se nešto epohalno ne desi - kazao je on.

Predsednik je zamolio svima koji ga hvale da mu ne "pomažu" više, i da odlično zna šta radi.

- Da sam najgluplji naučio bih sve, toliko sam dugo u politici. A ne mislim da sam najgluplji. Gledam da se sakrijemo kada su u pitanju sukobi, i da se otvorimo što je moguće više kada treba pokazati EXPO, kada je u pitanju ekonomija i životni standard. Samo hoću da vam kažem, da mi moramo da vodimo svoju politiku, i to će se širiti i dalje. Biće sve snažiniji mediji koji će biti protiv Rusa, i ovi koji su protiv druge strane. Samo se pitam, ko će tu stvarno ostati za Srbiju - pitao je Vučić.

Ističe da su mnogi u Srbiji emocionalno obojeni, i da sebe dovodimo u opasnost zbog toga.

screenshot prva tv

- Juče ste videli, niko ne razume kako je teško razgovarati sa Rusima i Evropljanima. To mogu ja da uradim. Što se tiče Vučevića, nije to pitanje do njega, ništa on loše nije uradio. Suština je u tome da ne može Ursula da podnese da joj okače na društvenim mrežama da se Vučević sastao sa ruskim ministrom, pa onda sa njom. Za njih je to nemoguće, za nas je to potpuno normalno. Vi ljudi ne razumete kakva je atmosfera - kazao je predsednik.

On dodaje da u Evropi misle da je mnogo težak čovek, ali da znaju da uvek drži reč i da ne govori neistine.

- Pred 25 ili 26 predsednika i premijera su tražili da im objasnim kako mi ne uvodimo sankcije Rusiji. Ja sam bio sam, oni me svi gledaju, i ja onda počnem da se borim. Da se "bijem", uzvraćam udarce. Da li je to lako? Ne, mnogo je teško. Da li mi je bilo lako da Putinu kažem da neću doći u Kazanj. A znate li kakve bi posledice bile da sam otišao i otkazao druge sastanke. Znate li kakve bi posledice bile u naredne tri i po godine. A ja sam sačuvao poštovanje i jedne i druge strane. Politika Srbije se ne menja u kafani preko noći - naglasio je predsednik.

Vučić ističe da kada bi sutra rekao da Srbija ide u BRIKS, bila bi ubedljiva pobeda tog puta.

- Postoje racionalni ljudi koji znaju da se borim za interese Srbije, i znali bi da je to dobro. Meni niko ne šalje nervozne poruke iz inostranstva, niti mi iko menja govore pred obraćanje u UN. Ja to ne slušam! Ja slušam Srbiju, ne samo onoga što ljudi žele da čuju. Već u smislu potreba Srbije - naglasio je on.

Istakao je da ne bi bilo plata da nam 83.000 ljudi nije zaposleno u fabrikama, i naglašava da država hrani sve televizije.

- Nijedna nije na tržištu sama, već se snabdeva iz državnog ćupa. Neću nikome da rušim snove. Hoćete da vam kažem koliko para dobijate od države? Da završim, Srbija se nalazi na evropskom putu, i uspešno, u gotovo nemogućim uslovima, čuva svoje prijateljstvo i sa Rusijom i sa Kinom. Kina je fantastično važan partner naše zemlje - rekao je predsednik.

Naglašava da nas niko nije kažnjavao zbog naše politike, i kaže da ga ne interesuje kome je simpatičan, a kome nije.

screenshot prva tv

- Radim stvari koje nisu popularne. Govorili su da je samoubilački potez fiskalna konsolidacija, a sada smo prvi u regionu. Prosečna stopa rasta u EU biće 0,8. U Srbiji će stopa rasta biti 3,9 ili 4. Bila bi i veća da nismo imali sušu. Mi rastemo petostruko većom brzinom nego zemlje EU. Mnogo zaostajemo, ali mnogo brže napredujemo - kazao je Vučić.

On ističe da je iznenađen žilavošću ruske ekonomije, ali da je to ratna ekonomija.

- Podigli su interesne stope, i to znači da su kod njih kamate za kredite 30 odsto. Kod njih je inflacija duplo veća nego kod nas. Ljudi to moraju da imaju u vidu. Nabiulina je genije, i ja sam iznenađen kako se drže. Ali ta ekonomija sporije napreduje nego naša, i proporcionalno broju stanovnika je slabija nego naša. Naoružavamo se brže nego svi drugi, gradimo puteve više nego svi drugi u Evropi. Pojedoh se živ razmišljajući kako da u svakoj sferi budemo uspešni - dodaje predsednik.

Vučić kaže da kada jednom nekome ne učinite, odmah ste krivi.

- Jedan umetnik dobio je milione evra od države, a čim jednom nije dobio, odmah kaže da mu oduzimamo pravo na rad! Ne mogu da prihvatim taj argument, iako ćemo se truditi da pomognemo - rekao je on.

Predsednik je pričao o istraživanjima, i rekao da nema nikakav razlog za brigu, pošto je na ubedljivo prvom mestu po poverenju građana.

- Dobili smo investicioni rejting, Mudis će nam dogodine za dva stepenika dići rejting. Nemamo nikakvih problema. Ljudi iz MMF-a su rekli da je impresivan naš napredak. I to niko nije objavio, ni RTS. Za njih je bitnije kada se njih 150 skupi da blokira put. Nisu mi razlozi za brigu ekonomija ili rejting, već sudbina Srbije. Ludilo se proširilo - kazao je on govoreći o sukobima u svetu.

Predsednik je rekao da će na sastanku Evropske političke zajednice govoriti, na istom skupu gde će pričati i Zelenski i Erdogan.

- Kako da se nekome dopadnem ako kažem istinu. A istina je zaustavljajte rat, ako Boga znate! Neće niko imati struju, ljudi. Šta da radimo svuda u Evropi, za tri godine neće biti struje. Neće ljudi da kopaju ugalj, svi hoće u menadžere. Mi u EPS imamo isti broj zaposlenih, samo se povećao broj ljudi u kancelarijama. Živi se bolje, neće ljudi to da rade - istakao je Vučić.

Kazao je da će banke i trgovinski lanci dobiti odgovor.

screenshot prva tv

- Nemojte marže da vam budu 36 odsto ljudi! U redu je da bude 18, ali brate mili 36 odsto. Nemojte to da radite ovoj zemlji, da iskorišćavate naše gostoprimstvo, i mislite da smo budale. Nego šta će, nego će da postupaju po pravilima države. Samo sačekajte komisiju za zaštitu konkurencije. A mere će biti silaz dole sa tim cenama. Pa da vidimo da li će da slušaju ili ne. E sada imate da slušate i radite kako vam kažemo. Tako će biti i sa bankama - naglasio je predsednik.

Ističe da niko ne sme da se igra sa državom, i da je u redu da banke imaju profit, i da ih niko ne tera da finansiraju ono što ne žele.

- E onda pokažite poštovanje prema državi. Uzimate ljudima 28 odsto na nedozvoljene minuse. Ko to da izdrži! Kasnila čoveku plata tri dana, a on mu uzme 29 odsto. To nisu zelenaške, već ludačke kamate!

Vučić dodaje da mu je Putin tokom razgovora rekao da smatra da je upad u Kursk bio najveća greška Ukrajine.

- Detalje iz lične note neću reći, ali on je to već radio ranije. Razmatra se sada mogućnost u zapadnim štabovima. Ukrajinci hoće da bombarduju Moskvu, ali na Zapadu znaju da je to greška. Zato razmišljaju o perimetru od 200-300 kilometara da tuku skladišta municije i aerodrome. I sada, preciznim naoružanjem zapadnog porekla to može biti uništeno, ali je pitanje šta je ruska reakcija. Razmislite ljudi, i napravite mir. Rusi znaju šta je urađeno u Krajini, i neće prihvatiti primirje bez jakih garancija. A Zapad ne sme da izgubi, a i Rusija ne sme da izgubi. Šta imate kada su takvi zaključci - rekao je on.

Po pitanju američkih izbora, predsednik Vučić kaže da je gostovanje Trampa kod Džoa Rogana već postalo neverovatno popularno.

- Nešto govori i činjenica i da je Bezos zabranio da se Vašington post izjasni za Kamalu. Strašno je dobra Kamala, izuzetno dobra kampanja. Sudar svetova. Došla je Bijonse, ona kaže da nije tu kao selebriti, već kao majka, i da zato podržava Kamalu. Ona se trudi da izvuče žene, a preko Džoa Rogana Tramp hoće da izvuče što više muškaraca. LA Tajms još uvek nije izašao sa podrškom demokratama. Podržali su ih i Brus Springstin i Tejlor Svift. Ali Trampov intervju sa Roganom je nešto što je veoma važno. Imao je odličnu kampanju - kaže Vučić.

screenshot prva tv

Predsednik ističe da Tramp ima poluge uticaja na Zelenskog, ali je pitanje šta će biti ako Putin kaže ne.

- A šta će biti ako Kamala pobedi? Ja sam siguran da ona neće ići na puni kontiunitet politike sa Bajdenom. A mi sada imamo dve nepoznate koje dolaze u SAD. EU je juče imala veliki samit i sastanak o tome šta će da rade ako Tramp pobedi. I mi ćemo imati sastanak po tom pitanju. Većina građana Srbije navija za Trampa, uglavnom to rade iz emocionalnih razloga - dodaje on.

Vučić kaže da je novinarka nasela na propagandu Šolakovih medija, zato što je upotrebila reči iz njihovog naslova.

- Kažete neko je dobacio Vučiću: "Nećeš kopati". Napisali su oni, veoma lukavo. A ja ću sada reći šta se dogodilo. Dogodila se kranja nepristojnost, to je kranje nepoštovanje države i gosta, bezobrazluk najgore vrste. Samo da ljudi znaju ko je to uradio. Druga laž u tom tekstu, kažu da je to vikao neko - neko iz naroda? Nisam ja izgubio živce, reagovao sam potpuno pristojno, i rekao da ne mogu ja nikoga da vaspitavam. Ja sam dobio pitanje Frans Presa, pristojno izrečeno, i ja odgovaram na to pitanje. Usred mog odgovora dobacuje mi kamerman! To uopšte nije bio novinar, i ja sam na njega reagovao. Da li je on bio u ovakvom ili onakvom stanju, i ja sam reagovao na to - kazao je predsednik.

On ističe da su napadi na njega i njegovu porodicu sistemski i sistematski, a ne slučajni.

- Evo popisao sam sve njihove laži. Ima 22 strane. Od poplava u Obrenovcu, kada su govorili da spaljujemo mrtve u visokim pećima. O Tamnavi i kopovima, sve je laž. Da vas podsetim da je objavljena vest da je upucan Saša Janković. I to su objavljivali oni koji su im heroji po mrežama, pa je i PSG morao da obavesti javnost da je on živ i zdrav. Pa je Srđan Škoro optuživao nas za te lažne vesti - dodaje Vučić.

Kaže da je gledajući vesti juče shvatio da je Gaga Antonijević kriv, i da je on tukao Bjelogrlića.

- On je svojim licem tukao pesnice Dragana Bjelogrlića. Kakve to veze sa normalnim činjenicama ima? A to slušamo i gledamo svaki dan, takve stvari! On sada priča o progonu pojedinaca? Sećate li se zbog čega su demonstrirali, zbog Borka Stefanovića. On je dobio deseti deo batina od Gage Antonijevića. I sve je snimljeno kamerom, da ne bude sumnje šta se dogodilo! Kada oni tuku deset puta jače, tada je to progon. Jesu li sedam meseci protestovali zbog krvavih košulja? Pa kako to sada da je progon ako ti deset puta jače pretučeš nekoga. Sve nam je tako u zemlju, ali većina ljudi vidi istinu - rekao je predsednik.

Vučić ističe da ga najviše brine reakcija Bjelogrlića, i da je normalno da se ljudi ponekada potuku - ali i priznaju grešku.

- A ovo je odvratnije što sada radi. Kaži izvini, nauči da kažeš jedno obično izvini. Svakome se u životu dogodi. Ali ne možeš to da uradiš, moraš biti veliki politički lider! U ovoj zemlji ima mnogo medijskih mogula koji misle da će biti predsednici. Ljudi hoće stvarni sadržaj, a ne lepe slike - naglasio je on.

O izjavi Vesne Mališić da će biti napravljeni putevi, ali da neće ostati ništa od demokratije, predsednik kaže da oni nikada nisu mogli puteve da izgrade.

screenshot prva tv

- Sve je to moglo u njihovo vreme. O demokratiji pričaju? Sve minute imao Đilas, svu kreativu Šaper. Sve je bilo pod jednom kapom! Kažu opozicija imala "Pravdu". U pravu su, to je bio jedan strašno moćan medij - kazao je on kroz smeh.

Kaže da je lepo što je Borko Stefanović pohvalio našu zemlju, kada je rekao da bi bio u zatvoru da živimo u zemlji BRIKS-a.

- Toliko je želeo da se dodvori američkoj i engleskoj ambasadi, da je priznao da živimo u demokratiji - rekao je predsednik.

Komentarišući izjave Branka Ružića na televiziji N1, predsednik kaže da je to pomalo tužno.

- Ima jedna interesantna stvar. On kaže, u želji da im se dodvori, uvek je imao tu potrebu, neću previše stvari da iznesem, on kaže da "kažu Đilas ima 619 miliona". Ne kažu, niti kažem ja, to kaže Đilas, on je to pisao u izveštaju. A kaže da sam ja sistem. E taj Vučić je stvorio taj sistem koji vi nikada nećete stvoriti. A mi smo slabi i jadni, na pam je potrebna Ružićeva pamet. Sve će to biti uređeno rekonstrukcijama vlade - kaže on.

Predsednik ističe da je prilično sit ucenjivača iz SNS, SPS, i drugih stranaka.

- Do 2027. imamo vremena, pa neka narod odluči. A o malim partnerima da ne govorim. To sklanjanje iz Skupštine kada im ne odgovara, da drže pridike... Sit sam toga - kazao je on.

O izjavi Tonina Picule, novog izvestioca EP za Srbiju, da EU povlađuje Vučiću i da on destabiliše region, predsednik je pitao šta će on preduzeti po tom pitanju.

- Živ nisam, tri noći neću spavati pre nego što dođe u Beograd. Imaće on susrete sa ovim parlamentarcima. Nije moja obaveza da se sretnem sa njim. On je tražio sankcije protiv Srbije, optužio je našu crkvu za terorizam! Nazvao je delom crne ruke Apisove, i delom šire obaveštajne zajednice. To je čovek koji je svašta govorio protiv naše zemlje, protiv rezolucije o Jasenovcu. Uvek je imao antisrpsku politiku, za nas je to jasan signal. Picula nikada neće voditi politiku Srbije, još 100 života da živi - rekao je predsednik.

Ističe i da će Picula morati da ispuni mnoge uslove i zahteve pre nego što dođe do sastanka sa njim.

screenshot prva tv

- A živ nisam, tresem se od straha. Ne sekirajte se ljudi, našu politiku će voditi ljudi koje su izrabrali, a ne Tonino Picula - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da Miroslav Aleksić govori o hipnotisanju, a da je dobijao subvencije od države.