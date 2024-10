- On je svojim licem tukao pesnice Dragana Bjelogrlića. Kakve to veze sa normalnim činjenicama ima? A to slušamo i gledamo svaki dan, takve stvari! On sada priča o progonu pojedinaca? Sećate li se zbog čega su demonstrirali, zbog Borka Stefanovića. On je dobio deseti deo batina od Gage Antonijevića. I sve je snimljeno kamerom, da ne bude sumnje šta se dogodilo! Kada oni tuku deset puta jače, tada je to progon. Jesu li sedam meseci protestovali zbog krvavih košulja? Pa kako to sada da je progon ako ti deset puta jače pretučeš nekoga. Sve nam je tako u zemlju, ali većina ljudi vidi istinu - rekao je predsednik.