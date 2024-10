"Naš put nikada nije bio lak, a govoriti istinu nikad nije bilo teže nego danas. Uprkos svemu, glas Srbije se danas čuje i poštuje, na našu zemlju se računa i bez nje se više ne donose bitne odluke. Zato moramo još više da radimo, da nastavimo ponosno, nezavisno i suvereno da guramo našu Srbiju napred. Imamo i snage i pameti za taj veliki cilj. Živela Srbija!", poručio je on juče sumirajući događaje iz protekle sedmice.

"Jako je bitno to uspostavljanje ravnoteže koja bi Srbiji donela mogućnost da sarađuje i s jednom i s drugom stranom, jer su osnova svih tih kretanja, između ostalog, i ekonomska razmena, stabilnost, privlačenje investicija i s jedne i sa druge strane. Bilo koja vrsta polarizacije, opredeljivanja za jednu stranu, za Srbiju bi bila, iz mog ugla gledano, pogubna jer na taj način bi se smanjivali potencijali, a na ovaj način se otvara tržište u smislu tih kapitalnih investicija, razmene ekonomskih dobara i vojne saradnje", naveo je on i dodao da predsednik Aleksandar Vučić veoma umešno balansira.

"Sa obe strane se vrše pritisci, ali politika jeste umeće raspoznavanja interesa, u ovom slučaju Srbije. Predsednik Vučić to radi vrlo dobro kao iskusan političar. Imam utisak da i sa zapada i istoka respektuju taj način razboritog vođenja politike. Rezultati toga su očigledno vidljivi i po svemu ovome kako se događaji odvijaju to bi trebalo da bude nekakva dobitna kombinacija", navodi profesor Petričković i poručuje da je Srbija lider u regionu.

"Danas je naša pozicija prihvaćena od svih važnih igrača na globalnoj sceni i voditi jednu nezavisnu politiku je, čini mi se, nešto što je za nas prihvatljivo, normalno i daje rezultate. Doći u ovu poziciju u kojoj je danas Srbija bilo je izuzetno teško i neizvesno, ali danas smo ponosni na sve što je naša spoljna politika postigla s jedne strane, a s druge strane stvorili smo uslove da obezbedimo dalji napredak. Da prosto baštinimo jednu poziciju bliske zemlje Evropskoj uniji, koja je na jedan korak praktično od integracije u EU, a to znači baštini sistem vrednosti i zakonodavstvo vrlo blisko EU, to znači povoljan ambijent za investitore, a s druge strane, uspeli da smo da očuvamo najjača prijateljstva s Kinom i Rusijom. Naša zemlja nije uvela sankcije Rusiji i ovi gasni aranžmani pokazuju da Rusija poštuje sve ono što je Srbija preživela opirući se da unificira svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom", poručio je on i dodao: