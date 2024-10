"Da li ste znali da je od dolaska Aljbina Kurtija na vlast zabeležen 81 etnički motivisan fizički napad na Srbe na Kosovu i Metohiji? To je skoro jedan napad po sedmici. Napadi uključuju fizičke napade, ubode nožem, ranjavanja iz vatrenog oružja, policijsku brutalnost i otmice", napisao je Gujon u objavi na Iksu.

Podsetimo, Miloša Subotića iz severnog dela Kosovske Mitrovice pretukli su u noći između petka i subote pripadnici tzv. kosovske policije u policijskoj stanici u tom gradu. On je izjavio da je brutalno pretučen i da mu nije rečeno zbog čega je priveden.

"To je razlog zašto smo napravili mapu svih fizičkih napada i policijske brutalnosti u južnoj srpskoj pokrajini otkad je Aljbin Kurti preuzeo vlast. Trenutno se na severu Kosova i Metohije vodi intenzivna kampanja nasilja i proterivanja prema preostalom srpskom stanovništvu pod izgovorom uvođenja reda i zakona. Ove akcije imaju za cilj suzbijanje srpskog faktora na severu Kosova i tiho proterivanje Srba iz pokrajine", napisao je na društvenoj mreži Iks Gujon.

On je juče podelio i mapu koja sadrži sve napade na Srbe od 1. januara 2021. godine, zaključno s jučerašnjim danom.

"S obzirom na to da nije bilo reakcije nakon našeg poziva da se oglasi o slučaju policijske torture nad našim sugrađaninom Milošem Subotićem, ponovo pozivamo misiju Evropske unije za vladavinu prava Euleks da informiše javnost o koracima koje je preduzela radi utvrđivanja odgovornosti za nehumano postupanje i torturu u ovom i brojnim drugim slučajevima kojima svedočimo poslednjih meseci na severu Kosova", navodi se u reakciji grupe srpskih NVO.

Profesor Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, istakao je da je Kurti isti terorista kao i Hašim Tači ili Ramuš Haradinaj, jedino što on nije lično ubijao zato što je u to vreme kao terorista bio u srpskim zatvorima i pušten je odmah posle 5. oktobra.

"Želeo bih da podsetim na neke naše političare koji su za Kurtija govorili da je on osvedočenje demokratije i čovek koji je pre svega u duši demokrata i da zato treba da ga podržimo i da bi bilo dobro kada bismo mi imali Kurtija, a ne Vučića. To su nekada govorili Vuk Jeremić i Dragan Đilas i sada, kada to znamo, pogledajte ove podatke koje je izneo Gujon", naveo je Deđanski i dodao da je Kurtijeva politika brutalnost prema Srbima.