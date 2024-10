- Kako da ne budete ponosni na svoju državu, a to do pre deset godina nije bilo tako. Dolazim iz Vojvodine znam koliko je to bilo tenzično i nažalost bilo je i međuetničkih sukoba, ali sada je taj narativ promenjen. Srbija ostaje na evropskom putu i nas strateški cilj je da budemo deo nje. Moramo da radimo na poboljšanju odnosa sa SAD, jer je to broj jedan svetska sila, priznavali to neki ili ne. Čekaćemo novu administraciju i gledati da poboljšamo odnose, jer je to naš nacionalni interes, to nije pitanje da li nekog volite ili ne. Ne vredi nam da se uvredimo i ljutimo i time i stvaramo prazan prostor albanskim lobistima koji pričaju sve najgore u Srbiji. Uvek je bolje da smo ni za stolom kada se priča o nama, a ne da smo odsutni. Ako Albance ne mrzi da obijaju pragove, moramo i mi da pričamo jer je istina na našoj strani. Naš je interes da budemo u dobrim odnosima sa SAD bez zablude da će oni preko noći promeniti svoj stav.