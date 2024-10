- Nije to vezano za stranke to nekada zavisi od pojedinca. Uvek SNS ima osećaj da kada su teške teme koalicioni partneri nisu glasni. Ono što je važno je da su svi članovi Vlade članovi srpske Vlade i da vodimo politiku našeg glavnog grada, a ne Moskve, Vašingtona, Pekinga. Rezultati moraju da se pogledaju. Ono što smo predsednik i ja dogovorili je da to bude na proleće, počevši od premijera do svakog ministra da vidimo ko je kako radio. Pa i kada igrate utakmicu ubacujete nove igrače nakon 45 minuta. Imate ove pomoćnike koji su večni, samo menjaju ministre. Oni samo čekaju, jer njima to pripada, oni su ekperti. Nema nepromenljivih i nedodirljivih. Samo da su malo prisebni da pogledaju ne tako daleku političku prošlost, neki od njih su u istoriji. Toga smo se naslušali. Radite, pustite čaršijske priče - poručio je premijer.