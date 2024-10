- Srbija je jedina zemlja u Evropi, zahvaljujući predsedniku Vučiću na prvom mestu, koja nije uvela sankcije Rusiji . To ceni Moskva, naravno i u ekonomskom i političkom smislu, ali na prvom mestu u istorijskom smislu, da istorija nije samo mrtvo slovo, da bliskost naroda nije samo priča iz bajki nego da to zaista postoji - poručio je Vulin.

- Rusija i predsednik Putin izuzetno cene srpsku poziciji i poziciju predsednika Vučića. Da je Srbija ta koja je, uprkos svim pritiscima, u stanju da se sa njima nosi a mi smo zemlja okružena članicama NATO pakta koja je daleko i od Rusije i od Kine, ali ima samostalnu i suverenu politiku i to izaziva ne samo zahvalnost, ljubav i poštovanje već i iskreno poštovanje za hrabrost. I predsednik Putin to uvek ističe. Nakon mog govora je prvo to istakao. I dok sam razgovarao sa svakim od svetskih lidera, i sa predsednikom Sijom, i sa Erdoganom, Lukašenkom, Madurom, i mnogim drugim predsednicima sa kojima sam imao prilike da razgovaram na samitu BRIKS-a, svi su me prvo pitali kako je predsednik Vučić i pozdravili ga, predsednik Si je za predsednika Vučića rekao - moj brat. To nije mala stvar u svetskim okvirima. Svako od njih je rekao da izuzetno ceni hrabru srpsku poziciju i to što je Srbija u stanju da ima samostalnu politiku a mnogo veće zemlje od nas nemaju samostalnu politiku, niti ih ko šta pita niti se oni trude da budu pitani. Srbija odlučuje sama i upravo zbog toga je imala ogromno poštovanje i na 16. samitu BRIKS-a - rekao je potpredsednik srpske vlade.