Kemal Mrndžić (52), bivši nadzornik zloglasnog ratnog logora Čelebići, u kojem su godinama mučeni i ubijani srpski zatočenici, i to mahom civili, proglašen je krivim pred američkim sudom u Bostonu zbog davanja lažnih izjava zahvaljući kojima je dobio status izbeglice u SAD i potom državljanstvo. Tokom suđenja u SAD otkriveno je da se čak predstavljao kao Srbin i odlazio na druženja sa Srbima. Po svemu sudeći, Mrndžiću sledi višegodišnja robija u Americi. Međutim, sagovornici Kurira navode da pravda još uvek nije zadovoljena pošto nije osuđen za ratne zločine, već za lažno predstavljanje američkim organima.

Mrndžić je, naime, u SAD došao 1999. s falsifikovanim dokumentima, pod lažnim imenom, i sa izmišljenom pričom o ratnoj prošlosti. Na osnovu toga je i dobio najpre status izbeglice, a potom i državljanstvo SAD. No, uhapšen je aprila 2023, kad su ga prepoznali Srbi koji su preživeli logor Čelebići, kojim je on upravljao od maja 1992. do oktobra 1994. Potom je službenom proverom potvrđeno da se lažno predstavio Amerikancima, zbog čega je protiv njega zvanično podignuta optužnica juna prošle godine. Tokom suđenja je otkriveno da se čak predstavljao kao Srbin i odlazio na druženja sa Srbima u Americi, a što je najznačajnije, otkriveno je njegovo učešće u ratnim zločinima, o čemu je na suđenju svedočilo čak pet svedoka.