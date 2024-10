- Treba da razgovaramo i da razmenimo nove informacije sa sindikatom prosvete. Ne možete vi stalno da pretite štrajkovima, ako pregovaramo onda nema štrajkova do kraja pregovora. Nije lako tako štrajkovati i kažnjavati učenike. Mislim da se trudimo da ojačamo položaj prosvetnih radnika. Prosveta je jedan od stubova društva i niko nije neozbiljan da to potcenjuje. Nadam se da ćemo doći do dogovora i doneti neki strateški dokument da u naredne tri, četiri godine prosveta zaista dobije nešto koje zaslužuje.