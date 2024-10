Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da nije optimista da će na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN doći do nekog velikog zaključka s obzirom da u raspravi učestvuju zemlje koje su polarizovanog stanovišta - one koje Kosovo smatraju nezavisnom državom i one koje poštuju međunarodno pravo i Povelju UN.