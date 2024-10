Odlazak Veselinovića i Đorđića iz poslaničkog kluba SSP prokomentarisao je juče Peđa Mitrović, generalni sekretar SSP, uz konstataciju da ne zna razlog njihovog odlaska.

"Svaki odlazak i svako napuštanje jeste gubitak za stranku, ali svako ima pravo na svoju političku odluku i na to kako će dalje voditi svoju političku karijeru i političku borbu. Što se tiče SSP, neće biti nikakvih iznenađenja ili napuštanja u narednom periodu, to mogu da potvrdim. Što se tiče drugih stranaka, zaista ne znam, ali neka oni (Veselinović i Đorđić) objasne na konferenciji za štampu koju su zakazali", kazao je on za Novu uoči pomenute konferencije.