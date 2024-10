Premijer Miloš Vučević priznaje da nije optimista i da ne očekuje da će na sednici doći do nekog velikog zaključka, s obzirom na to da u raspravi učestvuju zemlje koje su polarizovane na pitanju Kosova.

" Biće i polarizovani stavovi i država koje imaju prava veta, nisam neki optimista, ali dobro je da se čuje glas istine o Kosovu i Metohiji u Ujedinjenim nacijama. To je uvek dobro. Siguran sam da će svaka rasprava u SB UN dovesti do jasne polarizacije između onih država koje smatraju Kosovo nezavisnom državom i onih koje poštuju međunarodno pravo i Povelju UN. Oni koji misle da je nezavisno će da glorifikuju ili opravdavaju poteze Aljbina Kurtija, a oni koji poštuju međunarodno pravo će ukazivati na kršenje osnovnih ljudskih prava, što se, nažalost, svakodnevno dešava pre svega Srbima ili nealbanskom stanovništvu na teritoriji KiM", izjavio je Vučević.

"Na tom mestu će se jasno reći da je Rezolucija 1244 i dalje na snazi, da je po međunarodnom pravu ona jedini važeći međunarodni dokument koji tretira pitanje KiM. U njoj je definisano da je to deo naše zemlje. Biće to prilika da se celokupna svetska javnost podseti da problem Kosova i Metohije i te kako postoji i da je nastao kršenjem međunarodnog prava. To je nešto što ojačava našu spoljnopolitičku poziciju, pogotovo kad govorimo o zemljama koje su nepriznavači. Te države se na ovaj način još više učvršćuju u svojoj poziciji. S druge strane, oni koji su priznali tu lažnu državu podsećaju se na to da to pitanje definitivno nije rešeno i da je to što su oni uradili nešto što je protivno međunarodnom pravu. I treća stvar je što će na sednici biti reči o položaju srpskog naroda na KiM, odnosno teroru kojem je izložen. Ovo je jedna od retkih prilika gde pred celokupnom međunarodnom javnošću možemo o tome da govorimo", zaključuje Graovac.