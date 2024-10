- Ovde se zapravo radi o tome da oni reklamiraju činjenicu da nešto što je preuzeta međunarodna obaveza, da nešto što je ratifikovano sa dve trećine glasova u parlamentu u Prištini, a podsetiću da je i Briselski sporazum, dakle ZSO i srpska policija na severu, to je deo Ustava Kosova. Dakle, to je ratifikovano dvotrećinskom većinom u parlamentu u Prištini, samim tom je dobilo pravnu snagu njihovog Ustava. Oni javno govore o tome da to neće da poštuju - rekao je Đurić.