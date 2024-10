Odluka da se Srbija razvija kroz izgradnju infrastrukture doneta je zato što smo smatrali da je to način da se borimo protiv ekonomske krize, a svaki dinar uložen u infrastrukturu se vraća kroz veći bruto domaći proizvod, rekao je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić .

- Za razliku od Vlade Srbije iz vremena krize 2008. godine koja se odlučila za stezanje kaiša, mi smo se odlučili za investicije u infrastrukturu i da je to način na koji ćemo se boriti protiv ekonomske krize. Mi smo u budžetu za 2023. godinu imali 3,8 milijardi evra za ulaganje u infrastrukturu, ne samo u okviru mog ministarstva, već i u okviru drugih ministarstva. U budžetu za ovu godinu su četiri milijarde evra, a u budžetu za sledeću godinu neće biti manje od te sume - rekao je on govoreći na 24. Beogradskom ekonomskom forumu.

Navodeći radove koji su u toku a kojim se Srbija bolje povezuje sa drugim zemljama, rekao je da će se Srbija sa Mađarskom povezati brzom prugom već do kraja novembra .

- Oni će svoju brzu prugu završiti do kraja sledeće godine i u 2026. godini iz Beograda do Budimpešte će se putovati dva sata i 45 minuta. Mi ćemo onda, pre nego što pustimo brzu prugu, potpisati zajedničku izjavu sa Mađarskom, Severnom Makedonijom i Grčkom o izgradnji brze pruge između Budimpešte i Patre u Grčkoj - rekao je on.