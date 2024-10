Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom napada na političkog analitičara Veljka Jovanovića.

Kako je rekao on je, čim je čuo za napad, razgovarao sa Jovanovićem.

- Ja sam saznao za tu vest i razgovarao sa tim mladim čovekom. Uznemirujuće je kad se to dogodi bilo kom čoveku, a posebno kad čujete da to ima političku pozadinu. Pozvao bih sve građane i sve političke aktere da se suzdrže od najtežih mogućih reči, pretnji, priča o ulicama, plivanju, batinanju, jer se to ovako završi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je ovo što se dogodilo užasno.

- Bio sam veoma potresen videvši lice mladog Veljka. Verujem da će on to prevazići u danima pred nama, ali nije to jednostavno ni njegovoj porodici.

Predsednik je poručio da moramo da nastavimo da se borimo za pristojniju Srbiju.

- Mi moramo na svaki način da sačuvamo mir, da čuvamo pristojnost i stabilnost. Veljku želim brz oporavak i da se što pre vrati na stranu političke analize i delovanja - rekao je on.

On se osvrnuo i na rekciju opozicionih medija, ali i na slučaj prebijanja reditelja Gage Antonijevića.

- Mnogi od njih (iz opozicionih medija) nisu ni čuli za Veljka Jovanovića. Ovde je u pitanju nešto drugo. Umesto da se Bjelogrlić izvinio za to što je uradio, on je rekao da je kriv Gaga jer je režimski sluga, a da je on progonjen. Pozivam sve da vode računa o svom rečniku i jeziku. Kada je Borko Stefanović bio neuporedivo manje povređen nego Veljko Jovanović, a uhapšeni su svi odmah, izbile su demonstracije. Svaki dan prete ulicom. Da je njima neko tako pretio, sva udruženja ovog sveta bi se javila. Mi ne bismo da se obračunavamo s bilo kim, osim s napadačima. Sasvim sam siguran da će nadležni organi postupati u skladu sa zakonom. Niko na silu neće preuzeti vlast. Mora da dobije izbore. Ovo je izraz nemoći i nedostatka programa i planova - poručio je Vučić.