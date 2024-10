"Da je svojoj najavi dodao i rečenicu: 'kad Kosovo postane članica ove međunarodne organizacije/agencije', onda bi ona bar bila usklađena sa realnim poretkom stvari. Naime, inicijativu za upis kulturnog dobra na Uneskovu listu može podneti samo država članica i to kroz utvrđenu i složenu proceduru. A 'Kosovo' niti je za veliki deo sveta, a samim tim i članstva Uneska, samostalna država, niti je članica Uneska", ističe Tanasković.

"Prizren jeste pravi urbani biser i mogao bi, u srećnijim opštim okolnostima, bezmalo ceo biti upisan na Uneskovu listu, ali upravo je posledica njegove grube albanske pravne, političke i kulturne uzurpacije nestajanje ovog čudesnog grada sa univerzalnog civilizacijskog horizonta. Mogle bi, recimo, dve ili tri džamije, jedan most i dve do tri tekije doći na Listu kulturnog nasleđa Uneska, ali je to nezamislivo posle paljenja crkve Bogorodice Ljeviške i njenog zarobljavanja bodljikavom žicom. Ovako, kad bi opravka i krečenje nekolikih orijentalnih kuća iz osmanskog perioda bili dovoljni, stotine istočnjačkih kasaba širom sveta našlo bi se na Uneskovom spisku", navodi Tanasković.