Podsetimo, Vučić je sinoć izjavio da je on, čim je čuo za napad, razgovarao sa Jovanovićem.

- Ja sam saznao za tu vest i razgovarao sa tim mladim čovekom. Uznemirujuće je kad se to dogodi bilo kom čoveku, a posebno kad čujete da to ima političku pozadinu. Pozvao bih sve građane i sve političke aktere da se suzdrže od najtežih mogućih reči, pretnji, priča o ulicama, plivanju, batinanju, jer se to ovako završi - rekao je Vučić.