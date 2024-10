- Nema tu velikih novina, barem kada je reč o onome što je Kopenhaški kinterijum. Kada je reč o poglavlju 23 i 24, kada je reč o ekonomiji i tim ključnim stvarima koje su suštinski za nas važne kada je reč o procesu pristupanja. Ponavlja se nešto što je i ranije bilo i ponavljaju se primedbe na tom nivou. Ono što u ovom izveštaju iskače jeste geopolitička dimenzija, to su politički uslovi, oni nama šalju poruku da je to visoko na agendi interesa EU i Zapada u celini, vezano za rat u Ukrajini, tekuće stanje globalnih sukoba, ali ima veze i sa izborima u Americi. Ima veze i sa stanjem na rusko-ukrajinskom forntu. Ta geopolitička dimenzija i uslovi i dalje dominiraju za ono što bi trebalo da bude prava ocena. Zbog toga skoro tri godine nismo otvorili Klaster 3, zbog tih političkih uslova. Sada je to naglašeno insistiranjem na usavršavanju spoljne politike i ide se nešto detaljnije, to ranije nije bilo, spominje se sve ono što je u geopolitičkoj žiži.