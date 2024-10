Da ovo nije iznenađenje, te da se može očekivati nastavak rasipanja opozicionih stranaka, za Kurir ocenjuje izvršni direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Predrag Lacmanović.

"To osipanje je pre svega znak slabosti, te se ne vidi jasan kurs kojim te stranke idu, ali i znak nemoći da se nešto više uradi na političkoj sceni. Istovremeno, to je i odraz da stranke opozicije ne vide način kako da se suprotstave sadašnjoj politici vlasti, u smislu šta da kritikuju a da to urodi plodom", smatra Lacmanović.