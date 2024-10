Vučević je, odgovarajući na pitanje kako tumači to da EU smatra da je Srbija tim predlozima zakona prekšila obaveze iz dijaloga sa Prištinom, rekao da je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, koji je ranije danas izjavio da zakoni koje donosi Srbija kao vid podrške Srbima na AP KiM nemaju nikakve veze sa obavezama iz dijaloga, već su reakcija na ugnjetavanje Srba od strane Prištine, dao vrlo precizan odgovor.

Dodao je da je Ministarstvo za rad, socijalnu i boračku zaštitu dopunilo odgovor temom koja je u njihovoj nadležnosti, a to je predlog zakona kojim se AP KiM definiše kao područje posebne socijalne zaštite.

On je podsetio i na 12 pitanja koja je postavila Kancelarija za Kosovo i Metohiju i upitao da li je to kršenje sporazuma, dodajući da ne vidi da jeste.

"Mi smo to najavili, o tome smo pričali. Mi pričamo o ovome sa evropskim partnerima. Ništa ne krijemo, ništa ne radimo preko noći", rekao je Vučević.

Istakao je da postoji drugi problem, a to je da više od 11 godina nemamo implementaciju Briselskog sporazuma i to u delu koji je najvažniji za srpski narod na AP KiM i što je ključna obaveza za Prištinu, a to je formiranje Zajednica srpskih opština.