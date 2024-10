"Rezultat koji smo postigli u oblasti saobraćaja posebno je značajan ako se zna da je oko četvrtina svih pravnih propisa koje usaglašavamo sa EU vezana za sektor saobraćaja”, rekao je ministar Vesić i dodao da ”bespovratna ulaganja EU u oblasti saobraćajne infrastrukture od 2000. godine do danas prelaze milijardu evra, uključujući i grant za brzu prugu od Beograda do Niša, što Evropsku uniju čini najznačajnijim partnerom Srbije”. ”Niko osim Evropske unije Srbiji ne daje bespovratna sredstva našoj zemlji i mi u Vladi Srbije taj čin posebno cenimo", rekao je ministar Vesić.

" Strateški cilj Vlade Srbije je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, što za nas znači i zatvaranje klastera 1, otvorenog u decembru 2021. godine u okviru kog su i poglavlje 14 - Transport i 21 - Transevropske mreže. U tom pogledu, Ministarstvo od početka mog mandata kao ministra, posvećeno je usaglašavanju sa propisima EU i pripremi zakona i do kraja 2024. će čak osam zakona sa evropske agende biti spremno za usvajanje u Narodnoj skupštini. Neki od njih su već prošli Vladu i čekaju skupštinsku proceduru, poput Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja, dok su drugi u finalnoj fazi i biće spremni do kraja godine.

Vesić je istakao da je ” dobra vest je da je Evropska komisija prepoznala naše ambiciozne planove u povezivanju sa regionom na TEN-T mreži i završetak brze pruge do Subotice, radove na pruzi od Niša do Dimitrovgrada koji su počeli posle mnogo odlaganja upravo zahvaljujući zajedničkoj komisiji koja prati sve evropske projekte koji sam formirao kada sam postao ministar i u čijem radu učestvuje i Delegacija EU u Srbiji”.

Ministar Vesić je pomenuo da su najznačajniji saobraćajni projekti koje finansira EU izgradnja brze pruge od Beograda do Niša, rekonstrukcija i modernizacija pruge od Niša do Dimitrovgrada, modernizacija pruge Niš-Brestovac, izgradnja železničke obilaznice oko Niša, izgradnja intermodalnog terminala u Batajnici koji je u maju posetio komesar za proširenje Oliver Varheji, autoput mira od Niša do Merdara, kao i rehabilitacija oko 1000km putne mreže državnih puteva, uklanjanje potopljene nemačke flote iz Drugog svetskog rata kod Prahova i mnogi drugi projekti što EU čini najznačajnijim partnerom Srbije u oblasti saobraćajne infrastrukture.