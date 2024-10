"Narodni pokret Srbije demantuje navode koji su se pojavili u medijima da je određeni broj članova sa Kosova i Metohije napustio našu stranku i pridružio se bivšem poslaniku NPS Žarku Ristiću. Moramo da konstatujemo da su u pitanju notorne laži iz više razloga. Na prvom mestu, nažalost, NPS uopšte nema niti je ikada imao toliki broj članova na prostoru Kosova i Metohije kako je navedeno u tom saopštenju. Dalje, NPS do sada još uvek nije ni formirao pokrajinski odbor, te logično taj još uvek nepostojeći organ nije nikako mogao izdavati saopštenja medijima. Sa tim u vezi, informacije o nekih navodnih 12 poverenika apsolutno su netačne, jer je to ukupan broj članova na KiM. Kada je reč o gospodinu Ristiću, on nije imao nikakvu formalnu funkciju u našoj stranci vezano za Kosovo i Metohiju. Jedina imenovana funkcija koordinatora Izvršnog odbora NPS za KiM, koji je bio u redovnoj komunikaciji sa rukovodstvom stranke, bila je poverena drugoj osobi", stoji u saopštenju.