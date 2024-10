- Imamo kontakte i razgovore, i to ne samo sa ljudima iz SSP nego i iz ostalih opozicionih stranaka - rekao je on za Novu.

- U narednih 10 do 15 dana ti poslanici opozicije će krenuti sa nama - dodao je Veselinović.

Napomenuo je i da su kalkulacije u opoziciji moguće i da to nije nikakva novina.

- Može doći do dogovora sa nekim iz opozicije, da im neko prebaci poslanika da bi formirali novi klub. To nije novo, na primer, imate ZLF i NLS koji su to uradili i tako dobijaju više vremena za izlaganje. Sa Đordićem i Veselinovićem se isto može napraviti neka matematika da se bez rastakanja prebace poslanici zbog interesa koji su tehničke prirode.