Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održanoj u sredu, 30. oktobra, poslate su poruke da je situacija na Kosovu i Metohiji alarmantna, te da se srpska zajednica sistematski diskriminiše. Istovremeno i izveštaj Evropske komisije iznosi kritike na račun Prištine, i to zbog sprovođenja aktivnosti suprotnih obavezama iz dijaloga na severu pokrajine i poziva na formiranje ZSO. No, uprkos svemu, sagovornici Kurira ukazuju da nije prvi put da te institucije kritikuju Prištinu, a da se u realnosti situacija na terenu ne menja, te upozoravaju da ni ovog puta ne treba očekivati konkretne pozitivne pomake.

Prištinski zvaničnici nisu dobro dočekali ovaj izveštaj, pa je tako odmah reagovao predsednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići, koji je istakao da je izveštaj EK "najnegativniji koji je Kosovo ikad dobilo" . No, uprkos svemu, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj ponovio je da je njegova procena bila da Kosovu treba ukinuti mere.

"Neke kritike u SB UN, zbog jednostranih mera Prištine, i ranije su se čule. Postoji jedna ocena da je stanje loše, ali nema naznaka da bi Priština mogla zbog toga da bude osuđena ili sankcionisana. Ne mislim da će se bilo šta desiti, iako možda ima nekih internih pritisaka, ali bez znatnih efekata. Sigurno neće biti promene politike kosovskog premijera Aljbina Kurtija do završetka izbora na KiM, niti promena politike Zapada do završetka izbora u SAD", jasan je Milivojević.

"Međunarodna zajednica (čitajte SAD) ima mogućnosti i alatke da se situacija na terenu zaista i promeni. Da se zaustavi fizičko, pravno, ekonomsko i psihičko maltretiranje Srba koji su uspeli da opstanu da žive na KiM. Pravo pitanje jeste da li će međunarodna zajednica ispraviti grešku i zaustaviti jedan takav progon koji je neprihvatljiv iz ugla svega onoga što javno zagovaraju. Nadam se da ima dovoljno pameti u međunarodnim krugovima da bi se to prekinulo i da bi se pokrenuo pravi proces izlečenja", kazao je on.

"Nije prvi put da se na istom mestu čuju takve ocene, a ništa se ne promeni. Mislim da je jedino što je zaista dobro to da se čuje stvarno stanje, ali zapravo je Evropa na strani Prištine. Sada je stvar u tome koliko će se ko osetiti pozvanim da taj problem ispravi, odnosno da natera onoga ko može da utiče na Prištinu. U suštini, svi sve znaju, ali ponavljaju iste floskule, no iz našeg ugla, Srbima na KiM nije bolje. Srpskoj strani nema šta da se prigovori, ali do nekih drugih je da vidimo zaista neki boljitak", zaključio je Božinović.