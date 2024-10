Brnabić se zahvalila Žiofreu na izveštaju i istakla da je on izuzetno koristan za sve institucije u zemlji, kako bismo imali bolji uvid u to u kojim oblastima je potrebno uložiti dodatan napor u budućnosti. Ona je istakla da će ga pažljivo analizirati kako bi uvidela šta Narodna skupština konkretno može da uradi kako bi naša zemlja bila što bliža svom glavnom strateškom spoljnopolitičkom cilju, a to je članstvo Srbije u Evropskoj uniji.