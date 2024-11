„Da bismo išli dalje u tu borbu mislimo da je najbitnije da Srbija, odnosno Narodna skupština Republike Srbije, usvoji rezoluciju koja se bazira na konvenciji koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ona govori šta je genocid, s tim što mi u našoj rezoluciji preciziramo da je to zločin koji je NDH učinila nad Srbima. Mnogi se s tim ne slažu, ali Jevreji su doneli rezoluciju o Holokaustu, kao i Romi, zbog čega je potrebno da naša država donese posebnu”, objasnio je on.

Neophodno je, kako je istakao, da se osudi genocid nad Srbima i da dobije svoj naziv. „Potreban je naziv kao što je Holokaust i naš predlog je da se zove zatiranje ili pokolj. Želimo da se uvede i datum, jer postoji datum kad se obeležava Holokaust. Naš predlog je 28. april, dan kad su ubijeni prvi ljudi u Gudovcu kod Bjelovara”, kazao je Bosnić i istakao da će se o nazivu i datumu još raspravljati. „Tačna konvencija koja govori šta je genocid apsolutno je dokaziva u slučaju NDH. Kad se počelo raspravljati o terminu genocid u 20. veku, uzor je bilo upravo stradanje Srba u NDH”, objašnjava on i navodi da javnost nije dovoljno upoznata s razmerama zločina u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. „Neverovatno je koliko naši ljudi ne znaju, to je bio jedan monstruozan sistem, u istraživanju sam došao do više od 200 načina mučenja i ubijanja u NDH. U Jasenovcu ih je, kako je utvrdio Gideon Grajf, istoričar i svetski poznati stručnjak za Holokaust, bilo 57, a ja sam došao do 63. Za svaki postoji dokaz i pokriven je ozbiljnom arhivskom građom i dokumentima”, zaključuje Bosnić.