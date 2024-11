On je naglasio da se usvojio još jedan predlog zakona, a to je da se osniva posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za krivična dela počinjena na KiM od 2008. do danas .

- Oni koji suštinski imaju moć da urade nešto na terenu su mahom države koje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Govorim o zemljama Kvinte i članice NATO. Oni smatraju da stvari koje mi tumačimo kao kršenje ljudskih prava i sporazuma da je to nešto što Priština može da radi. Kurti je bio pohvalje što je prihvatio CEFTA. A prelaz bio zatvoren godinu dana. Oni nagrade đaka koji beži s časova i prvi put se pojavi na času, a ne onog koji je stalno tu.Države koji su pokrovitelji Kosova kao nezavisne države, oni imaju taj cilj dugo dugo. Oni vide da to treba da bude nezavisna država. Zato je pritisak na Srbiju da poklelne i da prizna to što oni vide kao nezavisno Kosovo. Ne može da bude završena priča bez Srbije i niko od njih ne može da prihvati da Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova. Državnost ne može da bude na stolu. Mi nikada to nećemo potpisati.