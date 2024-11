- Ima dve osnove za poređenje, jedna je povreda suvereniteta Srbije, odnosno napada NATO-a na Srbiju, kao i povreda suvereniteta Rusije, odnosno napada NATO-a na Rusiju. Ovu paralelu spominju i poredstavnici naše države u Ujedinjenim nacijama. Druga paralela bila bi širi kontekst, a to je napredovanje NATO-a sa zapada na istok . Vojnim prodorom ka istoku može se smatrati i ulazak NATO-a u Ukrajinu.

- U oba slučaja prekršeno je međunarodno pravo. Razlogom onoga što se desilo Kosovu ja smatram Bosnu i Hercegovinu. Kada su kosovski Albanci videli šta se desilo u Bosni i Hercegovini shvatili su da miran način neće funkcionisati, već da oni treba da naprave sukob na Kosovu kako bi došlo do međunarodne konferencije gde će oni uspeti da se izbore za određena prava. Mi smo izazvani kako bi oni u tom slučaju dobili šansu za međunarodnu konferenciju. Da nije bilo Bosne i Srebrenice, pitanje je da li bi bilo i Kosova.

- Na primerima Srbije i Ukrajine videli smo da se međunarodno pravo krši. SAD uvek pokušava prvo diplomatskim pregovorima da reši nesuglasice, radi svoja istraživanja na terenu da bi uvideli situaciju, a tada nude sukobljenim stranama da za diplomatskim stolom dođu do rešenja. Njih uvek jedna od sukobljenih strana poziva u pomoć. Oni uvek urade ono što ispune ako za diplomatskim stolom ne dođe do dogovora. Onima koji smatraju da su vojno superiorniji od sile kao što je SAD često se to obije i o glavu. Političari i lideri koji su u datom trenutku na čelu država odgovorni su ukoliko donesu lošu procenu ili lošu odluku, kao što smo videli na primeru Miloševića - rekla je i dodala: