On je dodao da je devedesetih godina bio prvi pokušaj da se skine komunistički plašt koji je, kako je naglasio, naneo nesagledive posledice srpskom narodu od 1944. godine kada je formalno zavladao na ovim prostorima.

- Krenulo je, pa je stalo, a dobar deo krivice je bio i na lažnim srpskim nacionalistima koji su oskrnavili rodoljublje, patriotizam, srpstvo, koji su to banalizovali i preterivali u mnogim stvarima. Oni su, kada nisu mogli da utiču na neke stvari, bili preglasni, a kada su mogli onda se nisu čuli. I zato je taj pokušaj propao, iako je urađena velika stvar nakon 2.000. godine kada je izjednačen ravnogorski odnosno otadžbinski pokret koji su pokrenuli oficiri tadašnje Kraljevine Jugoslavije sa narodno-oslobodilačkim pokretom. Ukoliko želimo konačno pomirenje našeg naroda bez obzira na naše druge različitosti to neće biti moguće sve dok ne definišemo šta je to što se zaista desilo nakon Drugog svetskog rata. Komunizam je zloupotrebio znatan deo našeg naroda kako bi ostvario svoje političke ciljeve i kako bi mogli da se obračunaju sa političkim neistomišljenicima pod okriljem borbe protiv fašista. Srpski narod je jedan od retkih naroda koji ima dva antifašistička pokreta i zato ne smemo da dozvolio da danas etiketu fašista lepe upravo onima koji su prvi pokrenuli tu borbu - naglasio je gradonačelnik.