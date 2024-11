Ministar je naveo da je prisustvo policije povećano u okolini Prijepolja, da je teren nepristupačan, da se vrši detaljna pretraga, te da očekuju da to urodi plodom.

"Druga informacija bila je da je on svratio kod jedne meštanke u kuću i popio dve čaše rakije i otišao. Ona nije ni mogla da pretpostavi ko je, ali je pozvala sina i on je pozvao policiju", dodao je ministar.

Dačić je najavio i da ide u Glazgov na godišnju Skupštinu Interpola, koja se održava 4. i 5. novembra, a na tom skupu će se vršiti i prijem novih članova. "Biću tamo prilikom usvajanja dnevnog reda prijema novih članova, to je bitno zbog naših nacionalnih interesa", rekao je on. Po Dačićevim rečima, za sada Kosovo nije prijavilo kandidaturu, ali nije isključivo da to neko uradi u dopuni dnevnog red