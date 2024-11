"Neko je rekao da je to namerno sklonjeno da se ne bi utvrdilo zbog čega se desilo. Oni ne razumeju taj proces. Na sigurno mesto se vozi i policija čuva to. A šta je to? To su sajle i zato sam juče i rekao da na prvi pogled se može utvrditi da je vidljiva korozija tih metalnih sajli", rekao je Dačić.