- Mislim da je najvažnije da prvo razumemo bol porodica onih koji su stradali , da dozvolimo da ono što je deo običaja u našem narodu, deo kulture, a to je da porodica može da sahrani na miru. To je stvar elementarne kulture - rekao je Vučević.

- Mnogo toga je nepoznato u ovom trenutku, i mora se reći istina, niko ne raspolaže svim podacima, pošto zaista je to vrlo kompleksno pitanje, da li je rađeno nešto, nije rađeno, ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno. Govorimo o celoj Železničkoj stanici, a zatim kako je došlo do te nesreće, šta se desilo, kako je moguće da ta konstrukcija popustila, kako je moguće da je tako odjednom popustila. To su mnoge, mnoge dileme i mislim da ste i vi i celokupna javna Srbija mogli da vidite i u ovih 24 časa, već da ne pogrešim vremenski, mnogo oprečnih mišljenja od ljudi same struke, što je dodatno, ja neću reći komplikovano, ali svakako usložnjava proces utvrđivanja šta se desilo - rekao je Vučević, koji se nalazi u Šangaju.