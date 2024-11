Povodom burnih reakcija u javnosti na tragediju u Novom Sadu i pozivanja na svaku vrstu odgovornosti, poslanik SNS Vladimir Đukanović podsetio je na tragedije koje su se 2008. i 2012. godine desile u novosadskim klubovima "Kontrast" i "Laundž".

"Stradalo je u oba kluba, koliko me sećanje služi, takođe 14 mladih ljudi. Da li je tada Boris Tadić pozvao nekog na političku odgovornost? Neću da ulazim u to kako su mnogi izbegavali krivičnu odgovornost i kako se sve zataškavalo, ali na političku odgovornost niko nije pozvao. Inače, nikad nikom ne sudim. To je na sudovima da rade. Nikada prst ne uperim u nekog, jer ko sam ja da sudim. Politička odgovornost je nešto drugo. To je pitanje morala i zato je Aleksandar Vučić tu pokazao veličinu, jer je naglasio da mora da bude političke odgovornosti. To je nešto što prethodnim garniturama koje sada sude na ulici i pokušavaju da budu inkvizicija bila misaona imenica. Tim ljudima nije stalo do pravde za žrtve, niti ih žrtve zanimaju, već kao hijene idu i traže krv i meso da kidaju. To shvatanje politike čopora nikada neću da prihvatim. Svakako, mora da bude političke odgovornosti i to je nešto što je oličenje moralnosti onog ko zastupa taj stav. Međutim, suditi na ulici, tražiti vešanja, ponašati se kao Ozna po ulasku u Beograd, e to neće moći, gospodo. Ovo je zemlja normalnih ljudi, a ne krvoloka", napisao je Đukanović na Iksu.