Ishod predsedničkih izbora u Americi snažno će uticati na globalne procese. Dijalog Beograda i Prištine svakako neće biti na vrhu liste prioriteta američke administracije, ma ko da dobije trku, ali mogao bi da se očekuje novi pristup Vašingtona problemu Kosova i Metohije, ocenjuju sagovornici Kurira . Kako kažu, to bi pre svega donela pobeda republikanskog kandidata Donalda Trampa , za koga ima više razloga da se očekuje plus za srpsku zajednicu na KiM, dok bi demokratska kandidatkinja Kamala Haris na mestu predsednika verovatno zadržala status kvo, od kog Srbija ima samo štetu.

"Ostanak sadašnje administracije na vlasti znači zadržavanje statusa kvo na KiM koji nama nikako ne odgovara. S druge strane, Tramp je neortodoksni političar, daje izjave koje nisu tipično birokratske i političke. Ja imam određene simpatije za takav stil, jer samo takav političar, koji ne robuje šablonima i birokratskim žargonima, pokazuje više smisla za dobar posao. A dobar posao je kad su obe strane, koliko je to moguće, zadovoljne. Trenutno na KiM imamo paralizovanu situaciju koju Kurti koristi na štetu naše zajednice. Tramp ima snagu i mentalitet da zajedno sa onima koji će biti u njegovom timu pokrene stvar napred. Imamo razloga da više očekujemo od njega nego od Harisove, i to na način koji bi dao neki plus za Srbe na KiM. Oni su stvarno izloženi jednom teroru i kada to objašnjavate Blinkenu, slabo šta postižete, a Ričard Grenel je pokazao da je drugačiji čovek", ocenjuje Božinović.