Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanueleom Žiofreom u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.



Tom prilikom, šef Delegacije EU Žiofre predao je predsedniku Vučiću Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2024.

Obraćanje šefa Delegacije EU u Srbiji

Žiofre se na početku obraćanja zahvalio predsedniku što ga je primio danas.

- Pre toga želim da ponovim naše izraze saučešća za žrtve tragedije u Novom Sadu. Želim prvo da kažem da su pristupni pregovori ponovo na vrhu agende EK. Proširenje nije samo politički cilj, već i geopolitički imperativ, sa urgencijom da se proširi na zapadni Balkan - kazao je on.

Istakao je da je EU već odavno glavni ekonomski partner Srbije, i da smo sada u važnom trenutku koji moramo iskoristiti.

- Sada je trenutak da ubrzamo rad u Srbiji, i da pošaljemo poruku o strateškom pravcu kretanja. Sada više nego ikada članstvo u EU je strateška odluka. Istakao bih da je komisija ponovo napomenula da su ispunjeni uslovi za otvaranje klastera 3, i sada je na zemljama članicama da odrede da li je postignut napredak - rekao je Žiofre.

Šef Delegacije EU u Srbiji je kazao da će napredak u vladavini prava i pregovorima sa Prištinom odlučivati o tempu otvaranja novih klastera.

- Tempo je bio usporen zbog tehničke vlade u ranijem periodu, i sada, sa obzirom da na vidiku nema novih izbora, očekujem da će se ubrzati tempo. Srpske institucije su vredno radile, i želim da se zahvalim ministarki Viščević. Sada je trenutak da se pojačaju radovi na reformama. EU će nastaviti da bude uz Srbiju, i pružiće pomoć i finansijska sredstva. Do sada je dato 4 milijarde evra, u proteklih 10 godina - kazao je on.

Žiofre dodaje da EU očekuje progresivno usklađivanje sa spoljnom politikom tog saveza u budućnosti.

- Istakao bih važnost i plana rasta za zapadni Balkan. Pred nama je važan posao, a to je integrisanje vašeg regiona u jedinstveno tržište i pre članstva, kako bi građani mogli da osete blagodeti članstva - rekao je šef Delegacije EU.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je još jednom izrazio saučešće porodicama nastradalih na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Siguran sam da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju - kazao je on.

Dodao je da su u izveštaju stvari koje su tačne, a koje mi nismo ispunili.

- Tiče se neusaglašavanja naše spoljne politike, pre svega neuvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Zatim neuvođenje viza, pa postojanje VD stanja u mnogim preduzećima. Takođe njihove primedbe da i dalje nismo članica STO, samo u ovoj zemlji postoji lobi koji to ne da. Kažu postaćemo zavisnici od GMO. Pa je Mađarska pristupila, njima to nije smetalo. Nadam se da ćemo u narednom periodu imati više razuma, to će biti važno na našem evropskom putu - kazao je Vučić.

On ističe da moramo govoriti u Srbiji na objektivniji način o EU.

- Neretko kada se mi oko bilo čega naljutimo, uvek nam je kriva EU. Čak i kada se ne tiče Kosova. Mi jesmo na evropskom putu, to je naš najveći spoljnotrgovinski partner. Zadali smo sebi za cilj da do 2027. ispunimo sve propisano agendom rasta. Nikome ne mogu da obećam da ćemo biti članovi EU - rekao je predsednik.

Kaže da postoje različitosti u pogledu oko situacije na KiM, kao i po pitanju određenih izbornih uslova koji se samo nama nameću, a ne i u drugim zemljama.

- Što se tiče medijskih zakona, sutra je dan u kome ističe mandat REM-u. Tako da uskoro kreće proces izbora novih članova REM, to su važne stvari. Ovde ima mnogih stvari koje mogu biti lako popravljene, i siguran sam da će Vlada i Parlament to uraditi. Ne razumem zašto neke stvari nisu urađene, recimo u ribarstvu i vinarstvu. Mi to nismo uradili iz meni nepoznatih razloga. To sam samo naveo kao primer - dodao je Vučić.

Istakao je da se mnogo toga mora uraditi na obrazovanju, što ga posebno zanima.

- Moramo učiniti sve da budemo dostupni tržištu. Gledaj gde će biti posla, pa to završavaj, a ne kao što smo radili kada smo bili mladi, završiš fakultet pa čekaš. Mi svojevoljno i na najgluplji način uništavamo svoje fakultete, i Rudarsko-geološki, sada i Građevinski fakultet. Mislim da je veoma važno da se vidi da smo iza proseka po učenju u OECD. Najbolji smo u regionu, ali i dalje iza zemalja OECD. Nastaviću sa ovom temom, pošto je to izuzetno važno - naglasio je predsednik.

Kaže da moramo sebe da promenimo, i da promenimo pristup.

- Bolji smo od ostalih u regionu, ali to je daleko od dovoljnog. Moramo doneti novi zakon o statistici, nove zakone o transakcijama, pošto su zaista restriktivne po pitanju stranih valuta. Moramo dodati još neke elemente za zaštitu uzbunjivača. Zatim moramo napraviti neki zakon za mikrofinansiranje institucija. U sudstvu i oko vladavine prava imamo mnogo da uradimo. Posebno oko kašnjenja sa donošenjem odluka sudova - rekao je on.

Vučić dodaje da postoji bezbroj stvari koje nisu primenjene iz nepoznatih razloga.

- Ako se ne slažemo oko zakona po pitanju istopolnih brakova, ali bezbroj stvari koje se mogu uraditi bez problema. Amandmani na porodični zakon, antidiskriminacione planove, o zakonima protiv dečijeg nasilja. To apsolutno možemo da uradimo. Što se tiče političkih odluka, mi imamo 16 zemalja sa kojima imamo bezvizni režim, a EU ga nema - kazao je predsednik.

On dodaje da smo napravili napredak što se tiče borbe protiv korupcije.

- Otvorili bismo ne samo ceo klaster, to je veoma važno, već bismo ponovo bili u celom procesu. Srbija je danas 55 odsto zapadnobalkanskog izvoza. Srbija je danas 64 odsto po stranim direktnim investicijama na zapadnom Balkanu. Ukoliko sebe ne uništimo, pošto vidim sve namere, svih mogućih i spolja i iznutra, da se oslabi Srbija, kako bi usporili Srbiju - rekao je Vučić.

U oblasti energetike imamo još mnogo toga da uradimo, kazao je predsednik.

- Novac koji dobijamo nije beznačajan, i hvala Evropskoj uniji na tom novcu. I važnija nam je još jedinstvena unija plaćanja. To nije važno samo za one koji šalju doznake, jer će tada to raditi besplatno. To je važno za naša preduzeća koja će isto tako moći da vrše isplate. Zatim zeleni koridori za naše kamione, to bi bilo odlično. Sa Mađarima radimo na tome, ali za to su nam potrebni i Hrvatska i cela EU. To su velike stvari za našu zemlju. U svakom slučaju težak i veliki posao je i dalje pred nama. Imamo najveće kapacitete na zapadnom Balkanu, a i od mnogih zemalja EU. Neke od njih danas ne bi mogle dva odsto da prođu što smo mi prošli - kazao je predsednik.

Istakao je na kraju da je izveštaj bio korektan, i pored određenih neslaganja, pre svega po pitanju KiM.