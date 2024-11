Cilj je da se u Srbiji poseje nepoverenje u institucije, da se javni prostor zatruje do te mere da najzad pukne ta toliko željena varnica koja će dovesti do prevrata.

Izvesni Mario Galić, vojni analitičar koji je na početku rata u Ukrajini govorio da će sve biti gotovo do 9. maja, i koji uporno tvrdi da Srbija pokušava da osvoji izlaz na more, pričao je kako bi lako bilo raketom oboriti Vučićev avion iznad Beograda, a izvesni Krešo Beljak, lider jedne stranke i poslanik, osuđivan zbog obijanja četiri automobila, dodao je da bi tako bila „završena priča o srpskom svetu“. Zamišljajući to, veselo su se kikotali Davor Ivo Štir, šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom i unuk ustaškog pukovnika i pomoćnika jasenovačkog koljača Maksa Luburića, i izvesno Gordan Bosanac, navodni levičar i aktivni promoter politike Aljbina Kurtija. Odabrano društvo, Srbin bi rekao: „sve moj do mojeg“, ali pogrešno bi bilo zaključiti da je ovakav sastav izuzetak: u svakoj grupi od pet hravtskih političara danas, bar jedan će imati ustaško poreklo, dvojica će navijati za nezavisno Kosovo, a svih pet će biti protiv Srba.