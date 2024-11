"Oni podrazumevaju i posmatraju prostor KiM kao nezavisnu državu, a pomoć Beograda kao mešanje u unutrašnja pitanja druge države. I to je prosto tako. Međutim, to ne znači da mi treba da odustanemo od svoje borbe za opstanak srpskog naroda na Kosovu, jer je to u ovom trenutku imperativ za našu državu. S druge strane, Vašington, ali i Brisel su uvideli pogubnost Kurtijeve politike prema Srbima, sa time što oni to definišu kao "odnos prema manjinama". Na kraju, ulazimo u finale američke izborne kampanje, sačekajmo rezultate izbora da bismo mogli bolje da sagledamo nove ili stare pozicije u regionu, ali i šire", ocenjuje Gajić.