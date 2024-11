Predsednik Aleksandar Vučić je, takođe, napisao i autorski tekst za "The Jakarta Times" u kome je govorio o bliskom i prijateljskom odnosu između dve zemlje, kao i o izvrsnim rezultatima koje ASEAN postiže. Uz to, on je naglasio da će Indonezija biti jedan od učesnika na EXPO 2027 koji će se održati u Beogradu.