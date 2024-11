Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji.

Predsednik Srbije će tokom emisije govoriti, pre svega o tragediji koja se u petak dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i o drugim aktuelnim temama.

Vučićć o tragediji u Novom Sadu i ostavci Vesića

- Posle užasne tragedije koja je pogodila svakog normalnog i pristojnog čoveka u našoj zemlji još jedanput da izrazim saučešće porodicama stradalih i verujem da govorim u ime cele Srbije. Svi se molimo za život onih koji su teško povređeni i nadamo se da će uz pomoć lekara, Božiju, moći da prevaziđu teške povrede koje su ih zadesile.

- Kada se ovakve tragedije dogode, nacija i država, zemlja, su uvek kao porodica i pristojne ljude one uvek ujedine. Pristojni ljudi u tuzi ne traže glave ničije, traže da snažno zagrljeni kao porodica iz svega izađu, zajedno brinući o onima koji su pretrpeli najveću bol, tešeći ih, nadajući se da se ovo više nikada ne ponovi. Naša pomoć i podrška žrtvama, i odgovornost, koja mora da bude krivično pravna.

- Poslali su mi svi dokumentaciju. Bavim se time po nekoliko sati dnevno. I da vi sad, biće mnogo teško i sudovima i svima da ustanove, da li da nije bilo opterećenja stakla, to bi stajalo još godinu, dve tri, jer svakako su te sajle dotrajale, stajale 60 godina, zašto se nismo setili to da promenimo...

- To je bilo inovativno, izuzetno delo 64. godine, kao što je hala Pink bila, ali se uvidelo da onakav krov ne može da stoji. Kad se srušio krov, poginulo je 80-90 ljudi u Rusiji. Ovde je svakako reč o greški struke, a ne bio u koži ni sudijama ni tužiocima, ni veštacima.

Printscreen Happy

- Svakojakih sam se gluposti naslušao. "To je zato što su radile kineske kompanije, ko je to radio...". Suština je da se izbace kineske kompanije i to je smešno. Doneo sam papir da vam pokažem, 2009. godine, 20. avgusta, Mlađan Dinkić, aneks broj 1 tog sporazuma između Srbije i Kine, potpisuje Mlađan Dinkić, Aleksićev šef kad su nas lagali za onih 1.000 evra koje će da podele. Đilasov potpredsednik danas, oni kojima su usta i koji na najglasniji način izgovaraju reči prekora, koji ih nisu kritikovali za to već smatraju da je dobro to što su uradili. Samo da znaju ljudi da su oni koji su to uradili, ne mi.

- Da li je tu pogrešio neki institut, zavod, ustanoviće sud. Važno je da usledi kazna da bi to bio nauk i opomena svakome da u budućnosti mora da se vodi računa i sa mnogo više pažnje pristupa poslu. Ne možemo više da izgubimo ni jednog deku ni jedno dete.

- Dogode se greške u sistemu, u Nemačkoj, to ne znači da je Angela Merkel ubica. Goran Vesić je... ja sam juče, danas, prekjuče mnogo puta sa njim razgovarao. Ljudi su rekli "Vučić ga je naterao da podnese ostavku", valjda su hteli da kažu da tako vodim računa o ljudima. Moram da ih razočaram - nisam, i nisam bio siguran razumevajući i to što misli većina u vladi da je takav gest neophodan, upravo znajući okruženje u kojem radimo, zato sam rekao poštovaću odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. Jedino sam rekao da je on pokazao odgovornost, ne samo po ovom pitanju, on nema nikakve odgovornosti.

- Ova tri dana su bila veoma teška za svakoga od nas. Suočio sam se sa mnogo lošim osobinama kod ljudi, čak i oni koji su mi dragi. Kako je prošao jedan dan, i kako krene hajka na društvenim mrežama, organizovana i orkestrirana u regionalnim medijima i kada dođe teško vreme i kada ta hajka krene, ljudima strah neretko kalja obraz i u tom strahu su spremni na sve. Jedni da odagnaju opasnost od sebe, drugi da nađu krivca da ne izgube poziciju... To sam slušao od biznismena kojima je Vesić smetao jer nikad nisu bili zadovoljni njegovom nesvrsishodnošću prema njima.

Happy printscreen

- Postavim pitanje koga da hapsim, kažu nekoga iz organizacije koja je pomagala ljudima, da se nađe krivac, tuci po njemu i ceo narod će da bude zadovoljan i tako dalje. Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi. Vi mene ne poznajete, možda ste me precenili u smislu političkog opstanka, ali ste me potcenili u ljudskom smislu. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio. Ne znam iskreno da vam kažem ko je tačno kriv, svako prebacuje na drugog u svom lancu.

- Rekao sam "on je takav, emotivan, ali veoma obrazovan i mnogo od njega može da se nauči". Bolji je i on čovek nego što sebe oće da ostavi u nekom trenutku. Ne mislim da je to opravdanje, svaki dan programi i ulice su oblepljeni mojim fotografijama da sam ne znam šta uradio. On će biti tu u stranci gde sam i ja, nastavićemo zajedno da radimo, i borićemo se zajedno. A ovo je način da pokažete odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije, i neki koji uzvikuju hočemo ubice, ovakvi onakvi, nikad ostavku nisu podneli za mnogo gore stvari. Odustajanje od suvereniteta, puštanje albanskih terorista, ćutanje na desetine naših ubijenih na 17. mart i 30 naših crkava i manastira uništenih, uništenje Srbije i Crne Gore i da na kraju Kosovo dobije nezavisnost. Neću da vam govorim o Kontrastu sa 8 mrtvih, ovde u svemu tome nema korupcije, već greške struke. A sve ono što su izgoreli mladi ljudi u Novom Sadu sve je to bila korupcija, zinuli za parama.

- On je išao, sav skrhan i čekajući porodice te divne porodice, možete misliti kako im je teško, imaju dostojanstvo, neki su izgubili sve što imaju u životu. Ti ljudi nisu besni kao neki drugi, ti ljudi su tužni i prihvataju ruku onih koji su tužni i koji dele njihovu bol. E u tome je razlika kad vidite besnog čoveka, vi znate da on nikog nežali, da mu nije ni do Boga ni do ljudi, već samo do njega. O tome vodite računa, pošto im planove bedne i jadne znamo, o barikadama na mostovima, pa će ovako i onako da upadaju u gradsku skupštinu, pa da 11. zatvore Vladu Srbije, sve genijalne ideje, toliko glupo da nemam reči. Ne može da im padne na pamet ništa mudro, ozbiljno, odgovorno, da predlože nešto. Nećete srušiti Vladu Srbije. Pa da uspeju da je sruše, da Vučević kaže sutra "evo, nemamo Vladu Srbije", pa kome ću ja da dam mandat, nikome od njih neću jer ih znam, gledam ih svaki dan, i kako se ponašaju i danas, daću nekom odgovornom.

- Nemojte Miloša Vučevića, neće proći. Ja vam nudim rešenje. Skupština bez problema sa 126 glasova, ispunićemo želju, dajte nam vaših 70, 80. Savetodavno mišljenje na referendumu da tražimo od naroda da li su saglasni sa razrešenjem Aleksandra Vučića, ukoliko je narod saglasan sa tim, javno se zavetujem, tog dana dajem ostavku i idete na nove predsedničke i nove parlamentarne izbore. To već možemo u januaru, martu ili maju. Nemojte da maltretirate ovaj narod. Uvek isti ljudi.

- Uništiće nam apsolutno sve. Srbija ne sme da stane. Nisu tu važni ni Aleksandar ni Goran ni Miloš ni Milomir. Neretko im obraz kalja. Ljudi znaju da je privremena dozvola upotrebna dozvola, to se takva panika diže. Vi ne možete da suzbijete taj strah. Hajde mi sad recite ko u lancu će da vam potpiše bilo šta u budućnosti. Nula metara pruge su izgradili. Sve su opljačkali, samo su oni bili bogati. Vi ste se hvalili, ti si to prijavio APR-u da si imao 650 miliona evra. Pošto znam kako si gde i šta uzimao. I što je najgore ovaj Manojlović Rokfelerov potrčko kaže odnosim prijavu protiv Brnabić i Vučića, i Pajtić kojem je srednje ime "lopov".