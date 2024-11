Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i ostavke ministra Gorana Vesića u večerašnjem gostovanju na Hepi televiziji.

Podsećamo, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je danas najavio ostavku nakon tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Goran Vesić je... ja sam juče, danas, prekjuče mnogo puta sa njim razgovarao. Ljudi su rekli "Vučić ga je naterao da podnese ostavku", valjda su hteli da kažu da tako vodim računa o ljudima. Moram da ih razočaram — nisam, i nisam bio siguran razumevajući i to što misli većina u vladi da je takav gest neophodan, upravo znajući okruženje u kojem radimo, zato sam rekao poštovaću odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. Jedino sam rekao da je on pokazao odgovornost, ne samo po ovom pitanju, on nema nikakve odgovornosti - naveo je predsednik Vučić.

"Postavili ste me da nekome nevinom stavljam na teret 14 poginulih ljudi"

Kako je dalje objasnio, ova tri dana su bila teška za svakoga od nas.

- Ova tri dana su bila veoma teška za svakoga od nas. Suočio sam se sa mnogo lošim osobinama kod ljudi, čak i oni koji su mi dragi. Kako je prošao jedan dan, i kako krene hajka na društvenim mrežama, organizovana i orkestrirana u regionalnim medijima i kada dođe teško vreme i kada ta hajka krene, ljudima strah neretko kalja obraz i u tom strahu su spremni na sve. Jedni da odagnaju opasnost od sebe, drugi da nađu krivca da ne izgube poziciju... To sam slušao od biznismena kojima je Vesić smetao jer nikad nisu bili zadovoljni njegovom nesvrsishodnošću prema njima. Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi. Vi mene ne poznajete, možda ste me precenili u smislu političkog opstanka, ali ste me potcenili u ljudskom smislu. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio. Ne znam iskreno da vam kažem ko je tačno kriv, svako prebacuje na drugog u svom lancu - naveo je.

Predsednik Vučić je dodao da će ministar Vesić biti u stranci gde je on, i da će nastaviti da rade zajedno.

- Rekao sam "on je takav, emotivan, ali veoma obrazovan i mnogo od njega može da se nauči". Bolji je i on čovek nego što sebe hoće da ostavi u nekom trenutku. Ne mislim da je to opravdanje, svaki dan programi i ulice su oblepljeni mojim fotografijama da sam ne znam šta uradio. On će biti tu u stranci gde sam i ja, nastavićemo zajedno da radimo, i borićemo se zajedno. A ovo je način da pokažete odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije, i neki koji uzvikuju hoćemo ubice, ovakvi onakvi, nikad ostavku nisu podneli za mnogo gore stvari - dodao je predsednik.

Petar Aleksić

Vučić je potom objasnio da je Vesić išao skrhan, čekajući porodice stradalih.

- Nemojte Miloša Vučevića, neće proći. Ja vam nudim rešenje. Skupština bez problema sa 126 glasova, ispunićemo želju, dajte nam vaših 70, 80. Savetodavno mišljenje na referendumu da tražimo od naroda da li su saglasni sa razrešenjem Aleksandra Vučića, ukoliko je narod saglasan sa tim, javno se zavetujem, tog dana dajem ostavku i idete na nove predsedničke i nove parlamentarne izbore. To već možemo u januaru, martu ili maju. Nemojte da maltretirate ovaj narod. Uvek isti ljudi.