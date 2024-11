Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je gostujući u emisija "Ćirilica" na Hepi televiziji reagovao na napade iz Zagreba, prilikom čega je rekao da je Hrvatima jedino važno da sruše njega i ocenio je da Hrvate brine to što nisu uspeli Srbiju da unize i da bace na kolena iako su članovi EU i NATO .

On je podsetio da je u trenutku kada je postao predsednik vlade prosečna plata u Srbiji bila 329 evra, a u Hrvatskoj 850 evra, dva i po puta veća.

- Danas je 1,55 prema 1. Smanjivaće se. I to će se ubrzano smanjivati. Kada oni budu imali 1.550, mi ćemo imati značajno preko 1.100 prosečnu platu... Pri tome je naš dug prema bruto domaćem proizvodu značajno niži nego kod njih, gotovo dvostuko niži. Ali, oni su veoma uspešna zemlja i želim im uspeh. I srećan sam što mi nemamo tu vrstu frustracije i kompleksa kako oni imaju prema nama, posebno prema meni. Ja sam potomak nekog koga su oni ubili u 1. svetskom ratu. Ja kuće nisam spaljivao nikome, a oni su celoj porodici Vučić spalili kuće. Sve kuće Vučića su spalili. Ja razumem zašto oni to rade. Da iskoriste svaku priliku da me optuže - zaključio je Vučić i dodao: