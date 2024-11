„Tragično je što je situacija na Kosovu i Metohiji takva i lično mi je omiljeni deo posla da ukazujem na stvarno stanje na terenu na KiM. Svi principi međunarodne zajednice kao što su ljudska prava, vladavina prava, sloboda medija, ekonomske slobode, sve je to zgaženo kada je reč o srpskoj zajednici na KiM. Postoji snažna potreba da se na to ukaže u UN, a mora biti jasno da takav jedan entitet kao što je Kosovo ne sme biti konvalidiran u međunarodnoj zajednici. Posebno kao sistem koji tako masovno krši ljudska prava. Označio sam Kurtija kao glavnog krivca“, rekao je Đurić.

„Idu izbori na KiM 9. februara i ja sad postavljam pitanje kako Srbi da učetvuju na tim izborima ako nema minimalnih bazičnih garancija za to da će makar biti ispoštovan Ustav Kosova u delu gde se kaže da ’partija koja osvoji najviše glasova Srba treba da predstavlja Srbe u institucijama“. To se ne poštuje, već Kurti bira ko će predstavljati Srbe. Drugo pitanje je ovo. Ustav govori da u policiji mora biti propocinalno etničke zastupljenosti. Ali to ne postoji, prođite Zubinim potokom, Zvečanom i drugim sredinama“, naglašava ministar spoljnih poslova.