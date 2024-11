- Najpre, mislim da bi bilo nepravedno donositi zaključke koji vode do pogrešnih rešenja. Mi ne možemo da rešimo taj slučaj, već da razmotrimo aspekte te priče. Kada se u jednoj državi dogodi atentat na premijera ili drugog zvaničnika, očekuje se da se takav zločin rasvetli do kraja, ne samo na nivou izvršilaca, već i nalogodavaca. Nažalost, u našem slučaju to nije učinjeno. Nedostatak informacija o političkim nalogodavcima ubistva Zorana Đinđića samo potvrđuje koliko smo još uvek u procesu političkog artikulisanja. Đinđićeva pojava, prva demokratska vlada i sve što je on radio, bili su ključni za Srbiju, jer smo zbog embarga i sankcija već ušli u zonu kriminalizacije države - rekao je Lečić.